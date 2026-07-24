Мощная авария погрузила Абхазию в темноту

В ведомстве сообщили, что в энергосистеме произошла системная авария, из‑за которой республика полностью лишилась света. ИнгурГЭС прекратила подачу электроэнергии, что привело к масштабному отключению.
Специалисты приступили к восстановительным работам. Минэнерго уточняет, что процесс подачи электричества уже начат, и энергетики работают над стабилизацией системы.
Ранее мы писали: Тбилиси погрузился в темноту: произошло массовое отключение света и связи.
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