Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощная авария погрузила Абхазию в темноту

Вся Абхазия осталась без электроснабжения после аварии на Ингурской ГЭС.

Вся Абхазия осталась без электроснабжения после аварии на Ингурской ГЭС. Об этом информирует Минэнерго республики. Энергетики начали восстановление подачи электричества.

В ведомстве сообщили, что в энергосистеме произошла системная авария, из‑за которой республика полностью лишилась света. ИнгурГЭС прекратила подачу электроэнергии, что привело к масштабному отключению.

Специалисты приступили к восстановительным работам. Минэнерго уточняет, что процесс подачи электричества уже начат, и энергетики работают над стабилизацией системы.

Ранее мы писали: Тбилиси погрузился в темноту: произошло массовое отключение света и связи.

Читайте также: Землю накрыла вторая за месяц магнитная буря.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше