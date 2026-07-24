Сбежавшие кабаносвиньи терроризируют жителей Кировской области

Недавно животных встретили грибник и его 12-летняя дочь. Девочка забралась на дерево, а мужчина отогнал стадо криками. Информации о травмах не поступало. Местные жители также сообщают, что кабаносвиньи разрывают землю на кладбище, вытаптывают посевы и уничтожают урожай. Животные содержатся в вольере в деревне Нопины, однако регулярно ломают ограждение и уходят от владельца.