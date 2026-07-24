23 июля Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км

Ранее Шивелуч выбросил пепел на 4 км, после чего облако распространилось в восточном направлении на расстояние около 22 км. Высоту пеплового шлейфа специалисты определили по спутниковым данным Himawari-9. Облако двигалось на восток по азимуту 84 градуса.