Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23 июля Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла, который поднялся примерно на 7 километров над уровнем моря. Пепловое облако распространилось на 33 километра в северо-восточном направлении от вулкана, сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Источник: Life.ru

Специалисты не исключают новых мощных выбросов: при дальнейшем развитии активности пепел может подниматься до 12 километров над уровнем моря. Для авиации действует оранжевый код опасности — извержение способно повлиять на международные и низколетящие воздушные маршруты.

Ранее Шивелуч выбросил пепел на 4 км, после чего облако распространилось в восточном направлении на расстояние около 22 км. Высоту пеплового шлейфа специалисты определили по спутниковым данным Himawari-9. Облако двигалось на восток по азимуту 84 градуса.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.