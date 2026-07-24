Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии

В Грузии произошло крупное отключение электроэнергии, затронувшее сразу несколько крупных городов страны. Предварительно, причиной блэкаута стал масштабный сбой в работе столичной энергетической компании.
После полуночи без света остались районы Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Полный перечень населенных пунктов, попавших под отключение, пока не опубликован. Кроме того, в отдельных районах фиксируются перебои в работе мобильного интернета.
Официальные причины аварии на данный момент не названы. В социальных сетях жители делятся кадрами, на которых запечатлены погруженные в темноту улицы и районы грузинской столицы.
Ранее на Кубе произошло отключение национальной энергосистемы Это стало третьим масштабным отключением электричества за девять дней на острове с населением около 10 миллионов человек.