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Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии

В Грузии произошел блэкаут из-за масштабного сбоя в столичной энергетической компании.

Источник: Аргументы и факты

В Грузии произошло крупное отключение электроэнергии, затронувшее сразу несколько крупных городов страны. Предварительно, причиной блэкаута стал масштабный сбой в работе столичной энергетической компании.

После полуночи без света остались районы Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Полный перечень населенных пунктов, попавших под отключение, пока не опубликован. Кроме того, в отдельных районах фиксируются перебои в работе мобильного интернета.

Официальные причины аварии на данный момент не названы. В социальных сетях жители делятся кадрами, на которых запечатлены погруженные в темноту улицы и районы грузинской столицы.

Ранее на Кубе произошло отключение национальной энергосистемы Это стало третьим масштабным отключением электричества за девять дней на острове с населением около 10 миллионов человек.

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