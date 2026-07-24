Молния прошила китайскую ракету, когда её запускали

Во время запуска ракеты‑носителя «Чанчжэн‑3B» с космодрома Сичан в нее ударила молния. Об этом сообщает портал Procosmos со ссылкой на китайские СМИ. Инцидент произошел на 35‑й секунде полета.
Пуск состоялся 23 июля в 15:00 мск с площадки № 2. Ракета вывела на переходную к геостационарной орбиту шестой аппарат «Тяньлянь‑2».
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как разряд молнии попадает в головной обтекатель на высоте нескольких километров. Электрическая дуга проходит через корпус носителя и уходит в землю по струям работающих двигателей. По предварительным данным, оборудование корабля не пострадало — конструкция предусматривает защиту от подобных явлений.
Отмечается, что аналогичный эпизод уже происходил 27 мая 2019 года при запуске «Союз‑2.1б» с Плесецка. Тогда молния ударила в обтекатель на 14‑й секунде полета, но разряд также ушел через корпус, и спутник «Глонасс‑М» был успешно выведен на орбиту.
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