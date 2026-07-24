В Грузии масштабный блэкаут — без света остались миллионы людей

Согласно данным Государственной электросистемы Грузии, отключение связано с аварийной ситуацией. На фоне перебоя потребление в стране резко сократилось — с 1 860 до 563 мегаватт-часов. Сбой произошёл около 00:15 (23:15 мск). Представители Государственной электросетевой компании сообщили, что пока не располагают сведениями о том, почему почти на всей территории Грузии произошли отключения электроэнергии. Специалисты рассчитывают вернуть подачу электроэнергии в течение часа.