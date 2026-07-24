В КНР в ракету-носитель «Чанчжэн-3B» ударила молния

Молния ударила в ракету-носитель «Чанчжэн-3B» в Китайской Народной Республике, соответствующие кадры появились в Сети.
Инцидент случился после пуска ракеты с космодрома Сичан. Это произошло примерно через 30 секунд после старта.
В КНР заявили, что оборудование на борту не пострадало, пуск ракеты завершился успешно.
Напомним, в июне во время грозы разряд молнии попал в шпиль Эйфелевой башни в Париже.
По данным Radio Prague International, при ударе молнии в Чехии пострадали шесть человек, в том числе пятеро детей.