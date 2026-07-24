Момент отключения электричества в Грузии попал на видео

Напомним, электричество отключилось в Тбилиси, Батуми и других населённых пунктах страны. Согласно данным Государственной электросистемы Грузии, отключение связано с аварийной ситуацией. На фоне перебоя потребление в стране резко сократилось — с 1 860 до 563 мегаватт-часов. Сбой произошёл около 00:15 (23:15 мск).