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Челябинку, задушившую экс-участника СВО полотенцем, осудили на 7,5 года тюрьмы

Ленинский районный суд Челябинска приговорил 39-летнюю местную жительницу к 7,5 года тюрьмы за убийство экс-участника спецоперации. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили на сайте прокуратуры региона.

Ленинский районный суд Челябинска приговорил 39-летнюю местную жительницу к 7,5 года тюрьмы за убийство экс-участника спецоперации. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили на сайте прокуратуры региона.

В октябре прошлого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с 28-летним приятелем и ударила его в живот ножом. Спустя месяц она во время нового конфликта повалила мужчину на пол, прижала всем телом и задушила его полотенцем.

После этого женщина попыталась скрыть преступление — вместе с сожителем она вынесла тело на лестничную площадку, а соседям рассказала, что нашла мужчину без признаков жизни.

Известно, что подсудимая вела антисоциальный образ жизни, часто употребляла спиртное и не работала. По данным издания Ura.ru, потерпевший был участником спецоперации.

Ранее мужчина убил, а потом расчленил сестру в квартире дома на Знаменской улице в Москве. Суд арестовал обвиняемого. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу на вменяемость. Какой срок грозит мужчине за убийство сестры — в материале «Вечерней Москвы».