Челябинку, задушившую экс-участника СВО полотенцем, осудили на 7,5 года тюрьмы

В октябре прошлого года женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с 28-летним приятелем и ударила его в живот ножом. Спустя месяц она во время нового конфликта повалила мужчину на пол, прижала всем телом и задушила его полотенцем.