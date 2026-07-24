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В Волгограде за полгода выявили незаконную перевозку 240 голов скота

Только в июле владельцы животных попались на перемещении свиней бе документов.

С начала текущего года специалисты Управления Россельхознадзора по Волгоградской области совместно с инспекторами Госавтоинспекции во время профилактических рейдов пресекли незаконную перевозку 240 голов сельскохозяйственного скота.

В общей сложности за полгода на дорогах региона прошло около 30 подобных рейдов. И только за июль в Городищенском районе задержан автомобиль, перевозивший в областной центр четырех свиней без соответствующих документов. Еще один автомобиль с таким же грузом попался по время проверки в Новониколаевском районе — он вез в Урюпинский район скот без документов.

При обнаружении незаконной перевозки животных, владельцам скота выдаются требования о постановке животных на карантин и о проведении обязательных профилактических действий.

А ранее один из фермеров Волгоградской области был пойман на производстве молока от фантомного скота.