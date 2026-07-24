В Волгограде за полгода выявили незаконную перевозку 240 голов скота

В общей сложности за полгода на дорогах региона прошло около 30 подобных рейдов. И только за июль в Городищенском районе задержан автомобиль, перевозивший в областной центр четырех свиней без соответствующих документов. Еще один автомобиль с таким же грузом попался по время проверки в Новониколаевском районе — он вез в Урюпинский район скот без документов.