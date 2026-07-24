В Калужской области объявили ракетную опасность

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Режим ракетной опасности объявлен в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем канале в «Максе».
«Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность!» — написал он.
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