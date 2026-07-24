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Суд в Саратове вынес приговор экс-капитану юношеской сборной по хоккею

Саратовский суд назначил три года условно бывшему капитану юношеской сборной по хоккею.

Источник: Аргументы и факты

В Саратовской области суд вынес решение о назначении условного наказания в виде трех лет лишения свободы Александру Хованову, ранее занимавшему пост капитана молодежной сборной России по хоккею. Он признан виновным в мошенничестве при продаже хоккейного снаряжения, сообщает областная прокуратура.

В период с 3 июня по 3 декабря 2023 года осужденный разместил предложения о продаже хоккейной экипировки по сниженным ценам. В результате жители области перечислили ему более трех миллионов рублей, однако товар так и не был поставлен.

Хованов признан виновным по пунктам 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Суд определил для бывшего наставника наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком в один год.