Абхазия осталась без света из-за аварии на Ингурской ГЭС

В Абхазии произошло масштабное отключение электроэнергии. Сообщения о перебоях с электроснабжением начали поступать из разных районов республики, при этом ранее аналогичные проблемы были зафиксированы на большей части территории Грузии.
По предварительной информации, причиной блэкаута стала системная авария на Ингурской гидроэлектростанции, которая обеспечивает электроэнергией как Абхазию, так и Грузию.
В Министерстве энергетики республики сообщили, что специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения. Работы по поэтапному возвращению подачи электричества продолжаются.
Ранее в Грузии произошло крупное отключение электроэнергии, затронувшее сразу несколько крупных городов страны. Предварительно, причиной блэкаута стал масштабный сбой в работе столичной энергетической компании.