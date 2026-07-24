В Геленджике объявили опасность БПЛА

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Опасность беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Геленджика Краснодарского края. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем канале в «Максе».
«Внимание! Опасность БПЛА. Сохраняйте спокойствие», — проинформировал он.
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