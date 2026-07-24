Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запорожская АЭС лишена водоснабжения, сообщает МАГАТЭ

МАГАТЭ: Запорожская АЭС лишена водоснабжения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Запорожская АЭС лишена водоснабжения, сообщает МАГАТЭ.

В четверг утром глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что город в Запорожской области обесточен и лишен водоснабжения из-за аварии за его пределами.

«Команда МАГАТЭ на станции была проинформирована, что в результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры, что привело к прекращению подачи воды в городе и на территории Запорожской АЭС», — говорится в заявлении агентства.

Как отмечается, эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС с 18 июля имеют ограниченный доступ к водопроводной воде.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше