МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Запорожская АЭС лишена водоснабжения, сообщает МАГАТЭ.
В четверг утром глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что город в Запорожской области обесточен и лишен водоснабжения из-за аварии за его пределами.
«Команда МАГАТЭ на станции была проинформирована, что в результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры, что привело к прекращению подачи воды в городе и на территории Запорожской АЭС», — говорится в заявлении агентства.
Как отмечается, эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС с 18 июля имеют ограниченный доступ к водопроводной воде.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.