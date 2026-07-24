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Тянут на 10 лет: волгоградец пойдет под суд за кражу 34 золотых браслетов

Мужчина «удачно» воспользовался невнимательностью продавца ювелирного магазина в одном из универмагов Волжского.

Суд решит судьбу 38-летнего жителя города-героя, который обвиняется в краже ювелирных изделий стоимостью больше 2,6 миллионов рублей, сообщает прокуратура Волгоградской области.

Как выяснили правоохранители, накануне 8 марта фигурант пришел в Центральный универмаг Волжского в обеденное время. Там он воспользовался невнимательностью продавца-консультанта и украл сразу 34 золотых браслета. Однако, впоследствии похитителя задержали сотрудники полиции.

За кражу в особо крупном размере ловкому мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в областном центре другой местный житель попался на масштабной краже колбасы, которую прятал в сумки прямо под прицелом камер видеонаблюдения.