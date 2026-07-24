Тянут на 10 лет: волгоградец пойдет под суд за кражу 34 золотых браслетов

Как выяснили правоохранители, накануне 8 марта фигурант пришел в Центральный универмаг Волжского в обеденное время. Там он воспользовался невнимательностью продавца-консультанта и украл сразу 34 золотых браслета. Однако, впоследствии похитителя задержали сотрудники полиции.