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Сортировочный центр Wildberries эвакуирован ночью 24 июля в Симферополе

Сортировочный центр Wildberries эвакуировали в ночь на пятницу в Симферополе. Об этом со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ пишет ТАСС.

Уточняется, что эвакуация была проведена в соответствии с требованиями безопасности.

Ранее главное управление МЧС России по Республике Крым в своем MAX-канале проинформировало, что на всем полуострове объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Над Республикой Крым работает ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном за полчаса до полуночи по мск.

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