Сортировочный центр Wildberries эвакуирован ночью 24 июля в Симферополе

Уточняется, что эвакуация была проведена в соответствии с требованиями безопасности.
«Над Республикой Крым работает ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном за полчаса до полуночи по мск.
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