Толчок у берегов Индонезии: землетрясение 5,8 встревожило регион

У побережья Индонезии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8. Об этом информирует Европейско‑средиземноморский сейсмологический центр. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
По информации центра, эпицентр находился в 131 км к юго‑западу от города Тернате, где проживают около 101 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 49 км.
Сейсмологи уточняют, что сообщений о последствиях землетрясения не поступало. Угроза цунами не объявлялась, обстановка остаётся стабильной.
Ранее мы писали, что сразу три района Республики Алтай затронуло землетрясение.
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