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Сортировочный центр маркетплейса Wildberries в Симферополе эвакуировали

Сортировочный центр маркетплейса Wildberries в Симферополе эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Сортировочный центр маркетплейса Wildberries в Симферополе эвакуировали в соответствии с требованиями безопасности. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

— Сортировочный центр компании в Симферополе эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности, — сказано в Telegram-канале организации.

22 июля основательница компании Татьяна Ким заявила, что атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, сотрудников Wildberries является актом международного терроризма. По ее словам, организация делает все возможное для безопасности своих работников.

Отдельно она подчеркнула, что в настоящий момент маркетплейс поддерживает разработку системного решения по страхованию от терактов.

ВСУ ударили по складам маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. После этого в пресс-службе RWB уточнили, что логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края эвакуирован согласно требованиям безопасности. Аналогичная ситуация произошла и с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке украиской армии.

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