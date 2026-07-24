Сортировочный центр маркетплейса Wildberries в Симферополе эвакуировали

ВСУ ударили по складам маркетплейса в Невинномысске и Краснодаре. После этого в пресс-службе RWB уточнили, что логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края эвакуирован согласно требованиям безопасности. Аналогичная ситуация произошла и с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке украиской армии.