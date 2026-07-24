На станции Ачинск-2 в Красноярском крае сошли с рельсов четыре цистерны

Дорожный инцидент случился накануне 23 июля, в 21:20 часов по местному времени. Грузовой состав производил маневровые работы. Вагоны сошли с рельс колесными парами, без опрокидывания. Пострадавших при этом нет, как нет и угрозы экологии. Также это не повлияло на движение других поездов.