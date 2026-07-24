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В Хабаровске изъяли краба на 300 млн рублей

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО пресекли незаконный оборот морских биологических ресурсов.

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО пресекли незаконный оборот морских биологических ресурсов.

В Хабаровске изъяли 11 тонн варено-мороженого мяса камчатского краба, хранившегося в рефрижераторном контейнере.

«Продукция хранилась без документов, подтверждающих законность ее происхождения. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более 300 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Погрануправления.

Краба незаконно добыли в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района Хабаровского края участники преступного сообщества. В их отношении расследуются уголовные дела.