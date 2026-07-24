В Ленинградской области сбили 11 БПЛА

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Над территорией Ленинградской области сбиты 11 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА», — написал Дрозденко в канале на платформе «Макс».
По его словам, боевая работа продолжается.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше