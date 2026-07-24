В Санкт-Петербурге на канале Грибоедова столкнулись два прогулочных судна

В Санкт-Петербурге произошло столкновение пассажирского катамарана с маломерным судном в акватории канала Грибоедова, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Днем 23 июля на указанном участке водного пути катамаран «Ройки» столкнулся с прогулочным судном «Смородина».
В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, все были благополучно эвакуированы на берег. Утечки топлива не выявлено.
В настоящее время прокуратура проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств данного происшествия.
Ранее сообщалось, что в Петербурге вертолёт Ми-8 сдул в воду коляску у Петропавловской крепости.