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В Санкт-Петербурге на канале Грибоедова столкнулись два прогулочных судна

В Санкт-Петербурге произошло столкновение пассажирского катамарана с маломерным судном.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге произошло столкновение пассажирского катамарана с маломерным судном в акватории канала Грибоедова, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Днем 23 июля на указанном участке водного пути катамаран «Ройки» столкнулся с прогулочным судном «Смородина».

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал, все были благополучно эвакуированы на берег. Утечки топлива не выявлено.

В настоящее время прокуратура проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств данного происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вертолёт Ми-8 сдул в воду коляску у Петропавловской крепости.