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В ходе отражения атаки 24 июля над Ленобластью уничтожено 11 БПЛА

Губернатор Александр Дрозденко сообщил в «Максе», что в Ленинградской области силы ПВО ведут работу по уничтожению БПЛА. Сбито уже 11 аппаратов.

Источник: Life.ru

«Над территорией Ленинградской области сбито 11 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.

Ранее две мирные жительницы и боец подразделения «Орлан» получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области. В посёлке Октябрьский прилетевший боеприпас ранил женщину в ногу. Пострадавшую доставили в районную больницу. Также повреждён автобус. В Шебекине при отражении атаки беспилотника осколочное ранение ноги получил боец «Орлана». Мужчину в Шебекинскую ЦРБ довезли бойцы самообороны. Ещё одной женщине медпомощь потребовалась после удара дрона по коммерческому объекту в Белгороде.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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