Три жительницы Красноярска обманули банк по схеме фиктивной ипотеки

Что интересно, дамы разработали схему еще в 2024 году. Они изменили свои паспортные данные, оформили фиктивную регистрацию и организовали липовую справку о доходах. В банк они пришли с заявлением, что будут строить загородные дома. На самом деле деньги получили и потратили на другие цели.