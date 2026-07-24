В Приморье вытащили женщину из расщелины на побережье

В Находкинском округе вечером 23 июля спасатели пришли на помощь женщине, которая застряла в расщелине на побережье. ЧП произошло во время прогулки в районе поселка Врангель — она поскользнулась на отвесном склоне и скатилась вниз, откуда не могла выбраться. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
О случившемся сообщили в МЧС, и на место выехали спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда. Прибывшие сотрудники быстро нашли пострадавшую, аккуратно подняли ее и эвакуировали в безопасное место.
Медицинская помощь женщине не понадобилась — она отделалась испугом и легкими ушибами. В МЧС напоминают: при прогулках по пересеченной местности, особенно вблизи обрывов, нужно быть предельно внимательными и выбирать обувь с нескользящей подошвой.