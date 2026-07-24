В Приморье отследили телефоны пропавшего экипажа вертолета

Родственники экипажа вертолёта Robinson R44, пропавшего в конце июня в Тернейском округе Приморья, не оставляют надежды найти живыми пилота Екатерину и наблюдателя Николая. Брат женщины, Игорь, объявил вознаграждение в 600 тысяч рублей за помощь в обнаружении воздушного судна и обратился к местным охотникам, рыбакам и лесникам с просьбой присоединиться к поискам.
По словам Игоря, анализ биллинга показал, что один из телефонов членов экипажа работал два дня, другой — четыре. Об этом сообщило издание «VLADIVOSTOK1.RU».
«У Кати не могло быть заряда на двое суток, значит, они заряжали телефон от аккумулятора вертолёта — там есть USB-вход», — объясняет брат.
Он считает, что поиски изначально велись по ложному следу, а местность, где зафиксировали сигнал, вовсе не такая труднопроходимая — к ней можно подъехать на машине.
По официальным данным, с 21 июня, когда вертолёт перестал выходить на связь, в операции участвовали спасатели МЧС, авиация, кинологи и десантники — всего около 50 человек. Однако спустя месяц авиакомпания «Гранат», Лесоохрана и Росавиация прекратили участие. Сейчас, по данным Игоря, на месте работают лишь пять человек от краевой поисково-спасательной службы и несколько волонтёров «Лизы Алерт». В МЧС эту информацию не подтвердили, но отметили, что поиски продолжаются.
Родные верят в чудо. Игорь характеризует сестру как сильную и выносливую женщину, а напарника Николая — как опытного ориентировщика в тайге.
«Они вдвоём, я думаю, даже сами могут выбраться. Они сильные люди, на которых должны равняться», — поделился он.
Следствие рассматривает версии плохой погоды, технической неисправности и ошибки пилотирования. Аварийный маяк на борту не сработал, что затрудняет поиски.
Сейчас добровольцы прочёсывают тайгу, надеясь на лучшее. Родные ищут любые зацепки — от информации от местных жителей до новых данных биллинга. Они не теряют надежды, что экипаж жив, и готовы делать всё возможное, чтобы вернуть своих близких домой. Расследование уголовного дела продолжается, а поисковая операция остаётся в центре внимания общественности.