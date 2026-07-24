В Приморье отследили телефоны пропавшего экипажа вертолета

По официальным данным, с 21 июня, когда вертолёт перестал выходить на связь, в операции участвовали спасатели МЧС, авиация, кинологи и десантники — всего около 50 человек. Однако спустя месяц авиакомпания «Гранат», Лесоохрана и Росавиация прекратили участие. Сейчас, по данным Игоря, на месте работают лишь пять человек от краевой поисково-спасательной службы и несколько волонтёров «Лизы Алерт». В МЧС эту информацию не подтвердили, но отметили, что поиски продолжаются.