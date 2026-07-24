Силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью

23 июля украинская армия ударила беспилотником по ЗАГСу в центре Белгорода, когда там проходила свадьба. По словам очевидцев, осколки БПЛА попали в жениха и еще одного мужчину. Несмотря на ранения ног, они отказались от госпитализации.