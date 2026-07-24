Силы ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских БПЛА над Ленинградской области. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Над территорией Ленинградской области сбито 11 беспилотников. Боевая работа продолжается, — написал он в мессенджере МАКС.
23 июля украинская армия ударила беспилотником по ЗАГСу в центре Белгорода, когда там проходила свадьба. По словам очевидцев, осколки БПЛА попали в жениха и еще одного мужчину. Несмотря на ранения ног, они отказались от госпитализации.
В этот же день четыре человека пострадали в результате ударов ВСУ по Энергодару. Первая атака пришлась по территории городского рынка — там ранения получили две женщины.
Помимо этого, 23 июля один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Крым, о чем сообщил глава региона Сергей Аксенов.