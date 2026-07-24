Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа

«Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками СФР или ФНС. Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий», — рассказали там.