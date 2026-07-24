Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа

РИА Новости: мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку с мнимым «аннулированием трудового стажа» россиян, чтобы получить доступ к их личным кабинетам на «Госуслугах», рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками СФР или ФНС. Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий», — рассказали там.

Далее аферисты предлагают «исправить ошибку» или якобы «оформить компенсацию», а после выманивают коды доступа к «Госуслугам» или платежные реквизиты карт.

В «Мошеловке» напоминают, что государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону.

«Проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа можно самостоятельно на портале госуслуг», — добавили там.