Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку с мнимым «аннулированием трудового стажа» россиян, чтобы получить доступ к их личным кабинетам на «Госуслугах», рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники звонят или присылают сообщения гражданам, представляясь сотрудниками СФР или ФНС. Затем запугивают граждан тем, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их будущих пенсий или пособий», — рассказали там.
Далее аферисты предлагают «исправить ошибку» или якобы «оформить компенсацию», а после выманивают коды доступа к «Госуслугам» или платежные реквизиты карт.
В «Мошеловке» напоминают, что государственные ведомства не выплачивают автоматические компенсации и не аннулируют трудовой стаж по телефону.
«Проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность стажа можно самостоятельно на портале госуслуг», — добавили там.