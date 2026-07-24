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Рядом с Санкт-Петербургом сбили 11 беспилотников

Силы ПВО сбили 11 беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Атака БПЛА продолжается, добавил он.

Силы ПВО сбили 11 беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Атака БПЛА продолжается, добавил он.

Губернатор также предупредил о понижении скорости мобильного интернета из-за объявленной беспилотной опасности. Ее ввели в регионе около двух часов назад.

Около 1:30 мск в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на полеты — воздушная гавань обслуживала рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Позже аэропорт полностью приостановил прием и выпуск рейсов.

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