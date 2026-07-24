Рядом с Санкт-Петербургом сбили 11 беспилотников

Силы ПВО сбили 11 беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Атака БПЛА продолжается, добавил он.
Губернатор также предупредил о понижении скорости мобильного интернета из-за объявленной беспилотной опасности. Ее ввели в регионе около двух часов назад.
Около 1:30 мск в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели ограничения на полеты — воздушная гавань обслуживала рейсы по согласованию с «соответствующими органами». Позже аэропорт полностью приостановил прием и выпуск рейсов.
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