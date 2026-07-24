Жителя Хабаровского края осудили за перевозку и хранение самородного золота

Житель Николаевского района с июля 2024 года по октябрь 2025 года незаконно получил драгоценный металл — самородное золото в виде сыпучего вещества общей массой 3 474,28 г. Содержание химически чистого золота составило 3 077,92 г, серебра — 396,36 г. Общая стоимость превысила 33 млн рублей. Мужчина хранил металл, а затем перевез его в своем автомобиле в Хабаровск, где и был задержан.