Жителя Хабаровского края осудили за перевозку и хранение самородного золота

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае вынес приговор местному жителю по делу о нелегальной перевозке и хранении золота на сумму свыше 33 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Житель Николаевского района с июля 2024 года по октябрь 2025 года незаконно получил драгоценный металл — самородное золото в виде сыпучего вещества общей массой 3 474,28 г. Содержание химически чистого золота составило 3 077,92 г, серебра — 396,36 г. Общая стоимость превысила 33 млн рублей. Мужчина хранил металл, а затем перевез его в своем автомобиле в Хабаровск, где и был задержан.
«Суд признал [жителя Николаевского района] виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга — прим. ТАСС) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении. Его автомобиль конфисковали в доход государства.
Фигурант признал свою вину.