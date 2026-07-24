Житель Хабаровского края лишился автомобиля за перевозку 3 кг золота

В Хабаровске за незаконные перевозку и хранение 3 кг золота и 396 грамм серебра осужден житель Николаевского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установил суд, мужчина незаконно получил самородок, содержащий 3 кг золота и 396 грамм серебра, общей стоимостью более 33 млн рублей, и хранил его, а затем на автомобиле повез в Хабаровск.
— Суд признал подсудимого виновным в незаконном хранении и перевозке драгметаллов (ч. 4 ст. 191 УК РФ) и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Автомобиль, используемый при совершении преступления, конфискован в доход государства, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, в Хабаровске за незаконный оборот золота на 5 млн рублей задержан житель Сибири.