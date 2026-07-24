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В Иркутске мошенники начали обманывать молодоженов

Жертвами обмана становятся пары, готовящиеся к свадьбе.

Администрация Иркутска предупредила горожан о новой схеме обмана, жертвами которой становятся пары, готовящиеся к свадьбе. Злоумышленники создают сайты-клоны официальных органов ЗАГС и рассылают поддельные уведомления с просьбой подтвердить дату регистрации брака. Переход по ссылке из письма ведёт на фишинговую страницу, где аферисты выманивают личные данные. В дальнейшем эта информация может использоваться для хищения денег или оформления кредитов на имя потерпевших.

Кроме того, мошенники активизировались и в сфере свадебных услуг. Они маскируются под фотографов, ведущих и организаторов, берут предоплату и исчезают после получения денег. В мэрии подчеркнули, что запись на регистрацию брака производится только через портал «Госуслуги» или при личном визите в ЗАГС, и призвали жителей быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.