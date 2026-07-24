В Иркутске мошенники начали обманывать молодоженов

Кроме того, мошенники активизировались и в сфере свадебных услуг. Они маскируются под фотографов, ведущих и организаторов, берут предоплату и исчезают после получения денег. В мэрии подчеркнули, что запись на регистрацию брака производится только через портал «Госуслуги» или при личном визите в ЗАГС, и призвали жителей быть бдительными и не переходить по сомнительным ссылкам.