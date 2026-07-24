Семилетнюю девочку из Хабаровска сбил на пляже в Приморье квадроцикл

Ведомство будет следить за ходом и результатами проверки, проводимой правоохранительными органами, и оценит законность действий всех участников ситуации. В прокуратуре также намерены проверить, насколько полно были реализованы меры по профилактике детского травматизма и соблюдению правил безопасности на территории туристического комплекса.