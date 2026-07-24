Семилетнюю девочку из Хабаровска сбил на пляже в Приморье квадроцикл

Семилетняя девочка находится в крайне тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких в реанимации Находкинской городской больницы после происшествия с квадроциклом на пляже недалеко от Находки. Об этом сообщил Telegram-канал лечебного учреждения.
Семья приехала на море из Хабаровского края и отдыхала в одном из местных туристических комплексов. Инцидент произошёл вечером: ребёнка сбило транспортное средство. В результате происшествия девочка получила множественные тяжёлые травмы: открытый перелом черепа с ушибом мозга, ушиб обоих лёгких и перелом ребра. Медики делают всё возможное для спасения жизни ребёнка.
В свою очередь прокуратура Партизанского округа, где расположен дачный посёлок «Океан», в котором произошло данное ЧП, взяла под контроль расследование происшествия. По данным надзорного ведомства, ДТП случилось вечером 23 июля, а квадроциклом управлял по странной случайности тоже житель Хабаровского края.
Ведомство будет следить за ходом и результатами проверки, проводимой правоохранительными органами, и оценит законность действий всех участников ситуации. В прокуратуре также намерены проверить, насколько полно были реализованы меры по профилактике детского травматизма и соблюдению правил безопасности на территории туристического комплекса.