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Маленький герой: В Белгородской области мальчик закрыл собой младшего брата, спасая его от взрыва БПЛА

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев навестил детей, пострадавших при недавних обстрелах Вооружённых сил Украины (ВСУ). В больницах находятся четыре девочки в возрасте 9, 13, 16 и 16 лет, а также трое мальчиков — 11, 16 и 17 лет.

Источник: Life.ru

Александр Шуваев навестил детей, пострадавших при недавних обстрелах Вооружённых сил Украины. Видео © MAX / Александр Шуваев.

«Отдельно отмечу двух ребят — Арсения 17-ти лет и Клима, которому 11», — написал Шуваев в «Максе».

11-летний Клим в экстремальной ситуации проявил себя как настоящий герой. Во время детонации беспилотника ВСУ мальчик закрыл собой трёхлетнего брата. Сам получил осколочные ранения, но младшего брата спас — тот остался невредим.

17-летний Арсений пострадал при атаке ВСУ на автобус в Шебекино — получил серьёзную акубаротравму и множественные осколочные ранения. Но не растерялся и, как настоящий мужчина, стал помогать другим пассажирам выбираться из разбитого автобуса. Его действия спасли не одного человека.

Ранее в Воронежской области в результате удара в пригороде областного центра погиб трёхлетний мальчик. Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионом 36 воздушных целей. Однако падение сбитого дрона спровоцировало пожар в частном доме. Ребёнок находился внутри вместе с родителями. Спасти его не удалось. Мать и отец мальчика получили ранения разной степени тяжести. Также легкие травмы получил 19-летний парень, находившийся неподалёку.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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