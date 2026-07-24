«Обстоятельства изменились»: избившему подростка в лифте во Владивостоке изменили меру пресечения — суд

Фрунзенский районный суд Владивостока изменил меру пресечения 55-летнему жителю Приморья, который обвиняется в нападении на подростка в лифте. Вместо домашнего ареста ему запретили определенные действия, сообщили корреспонденту ИА PrimaMedia в пресс-службе судебного департамента.
«По итогам судебного заседания и изучения представленных материалов дела, суд пришел к выводу о том, что обстоятельства, послужившие основанием к избранию меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого изменились и отпали», — говорится в сообщении.
Как сообщили в суде, ходатайство о продлении домашнего ареста рассматривалось 4 июля. В удовлетворении ходатайства дознавателя было отказано.
55-летний житель Приморского края обвиняется по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам).
Напомним, по версии следствия, 16 июня 2026 года мужчина напал на подростка в лифте жилого дома во Владивостоке. Пострадавший получил сотрясение мозга и вред здоровью средней тяжести, ему потребовалась госпитализация.
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В июне прокуратура обжаловала домашний арест мужчины, избившего подростка во Владивостоке. Обвиняемый свою вину не признал.