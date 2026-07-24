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Дрозденко: в Ленинградской области сбили 11 БПЛА ВСУ

Российские военные ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.

Губернатор уточнил, что «боевая работа продолжается».

«Над Ленинградской областью сбиты 11 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».

Кроме того, по данным официального канала «Оповещение жителей Петербурга», в городе объявлена угроза БПЛА.

«Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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