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Гид Исиченко объяснил, почему Усольцевых до сих пор не нашли

Загадка исчезновения семьи Усольцевых остается без ответа уже девять месяцев. На вопрос о том, почему их так и не нашли, в эксклюзивном комментарии aif.ru ответил красноярский гид Алексей Исиченко.

Источник: Аргументы и факты

Кутурчинское белогорье продолжает хранить тайну исчезновения семьи Усольцевых. Кто-то видит в этом мистику и говорит о порталах в другие миры, кто-то уверен, что Усольцевы мистифицировали свое исчезновение и тайно покинули страну. Тем не менее основной версией остается несчастный случай. На вопрос, почему тела до сих пор не найдены, в эксклюзивном комментарии aif.ru ответил красноярский гид Алексей Исиченко.

«Думаю, тут достаточно простое объяснение. Большой объем поисков, большая территория со сложным рельефом», — сказал он.

В свою очередь, в эксклюзивном комментарии aif.ru криминалист Михаил Игнатов отметил, что все факты подтверждают его версию о побеге Усольцевых из страны. Эксперт считает, что пропавших нужно искать в США.

«Тот факт, что ничего не нашли, позволяет думать о том, что их там и не было», — объяснил он свою позицию.

Сергей, Ирина и их дочь Арина Усольцевы пропали в конце сентября прошлого года. По имеющейся информации, они собирались совершить однодневный поход на Кутурчинском Белогорье. У начала предполагаемого маршрута нашли машину, которой пользовалась семья, больше никаких следов двоих взрослых и ребенка не было обнаружено.

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