Сотрудницу детсада уличили в сексуальных преступлениях против детей

В американском штате Южная Каролина против 36-летней Хизер Николь Хилл выдвинуто обвинение в совращении несовершеннолетнего, сообщает Daily Mail.
Хилл была трудоустроена в детский образовательный центр Siloam. В отношении нее были выдвинуты официальные обвинения в связи с предполагаемыми преступлениями сексуального характера против ребенка.
Согласно обвинительному заключению, Хилл подозревается в попытке вступления в интимную связь с несовершеннолетним, а также в распространении материалов откровенного содержания среди детей.
Женщина была незамедлительно отстранена от работы.
Ранее сообщалось, что суд поместил под стражу воспитателя детсада в Париже, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении троих детей.