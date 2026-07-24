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Сотрудницу детсада уличили в сексуальных преступлениях против детей

Сотрудницу детсада обвинили в преступлениях сексуального характера против детей.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Южная Каролина против 36-летней Хизер Николь Хилл выдвинуто обвинение в совращении несовершеннолетнего, сообщает Daily Mail.

Хилл была трудоустроена в детский образовательный центр Siloam. В отношении нее были выдвинуты официальные обвинения в связи с предполагаемыми преступлениями сексуального характера против ребенка.

Согласно обвинительному заключению, Хилл подозревается в попытке вступления в интимную связь с несовершеннолетним, а также в распространении материалов откровенного содержания среди детей.

Женщина была незамедлительно отстранена от работы.

Ранее сообщалось, что суд поместил под стражу воспитателя детсада в Париже, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении троих детей.