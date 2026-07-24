В Иркутской области отсудили выплату укушенной собакой школьнице

Прокуратура Осинского района провела проверку по жалобе местной жительницы, чья дочь пострадала от укусов безнадзорного животного. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошёл 25 марта 2026 года, когда девочка возвращалась из школы. На неё напала бездомная собака, причинив телесные повреждения.
В защиту прав несовершеннолетней прокурор подал иск о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с ответчика в пользу пострадавшей 30 тысяч рублей. Исполнение решения суда после его вступления в силу будет находиться на контроле прокуратуры.