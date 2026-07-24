Сотрудники Интерпола помогли разыскать угнанный в 2011 году автомобиль у жителя Ангарска

IrkutskMedia, 24 июля. Похищенный 15 лет назад автомобиль Toyota Allion найден при содействии Интерпола в Иркутской области. Транспортное средство находилось в федеральном розыске с 2011 года. В августе 2025 года при регистрации сотрудник Госавтоинспекции выявил признаки изменения идентификационного номера кузова.