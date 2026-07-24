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Сотрудники Интерпола помогли разыскать угнанный в 2011 году автомобиль у жителя Ангарска

IrkutskMedia, 24 июля. Похищенный 15 лет назад автомобиль Toyota Allion найден при содействии Интерпола в Иркутской области. Транспортное средство находилось в федеральном розыске с 2011 года. В августе 2025 года при регистрации сотрудник Госавтоинспекции выявил признаки изменения идентификационного номера кузова.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, автомобиль доставлен в территориальный орган внутренних дел. Возбуждено уголовное дело и назначено автотехническое исследование. Экспертиза подтвердила, что номерные агрегаты японского авто незаконно изменили.

К расследованию подключились сотрудники Интерпола ГУ МВД России по регионе. Организация установила необходимую заводскую информацию по автомобилю. При дальнейшей проверке выяснилось, что в 2011 году автомобиль похитили в Ангарске, а его законным владельцем является 47-летний местный житель. Сотрудники полиции вернули автомобиль хозяину.

Ранее агентство сообщало, что 61-летнему жителю Осинского района вернули автомобиль Toyota Camry, похищенный в 2015 году в поселке Молодежный Иркутского района. Иномарка 11 лет находилась в федеральном розыске.