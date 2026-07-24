Средства ПВО уничтожили 33 беспилотника ВСУ над Ленинградской областью

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 33 украинских беспилотника над Ленинградской областью. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
— Над территорией Ленинградской области сбито 33 БПЛА. Боевая работа продолжается, — написал он в канале на платформе МАКС.
Ранее глава области сообщал об 11 сбитых над регионом дронах.
23 июля глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что трехлетний ребенок погиб при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины по региону. Один БПЛА упал в пригороде Воронежа, из-за чего произошел пожар в частном доме. Внутри на момент возникновения возгорания находилась семья из трех человек.
Всего за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 223 украинских беспилотных летательных аппарата над РФ. Атаке подверглись Брянская, Белгородская, Волгоградская и другие регионы.