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Число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 33

Количество беспилотников, ликвидированных над территорией Ленинградской области, выросло до 33.

Источник: Аргументы и факты

Количество беспилотников, уничтоженных над территорией Ленинградской области, увеличилось до 33. Обновленные данные сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По словам главы области, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку, а боевая работа в регионе не прекращается.

Власти продолжают следить за развитием ситуации и информировать жителей о ходе отражения воздушной угрозы. На данный момент дополнительных подробностей о последствиях атаки не приводится.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 172 беспилотных аппарата, запущенных украинскими формированиями.

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