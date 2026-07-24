Число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 33

Количество беспилотников, уничтоженных над территорией Ленинградской области, увеличилось до 33. Обновленные данные сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По словам главы области, силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку, а боевая работа в регионе не прекращается.
Власти продолжают следить за развитием ситуации и информировать жителей о ходе отражения воздушной угрозы. На данный момент дополнительных подробностей о последствиях атаки не приводится.
Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 172 беспилотных аппарата, запущенных украинскими формированиями.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше