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С экс-главы Хабаровского края взыщут компенсацию морального вреда дочери убитого

Хабаровский краевой суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других лиц компенсации морального вреда в пользу дочери убитого предпринимателя.

Хабаровский краевой суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других лиц компенсации морального вреда в пользу дочери убитого предпринимателя.

Суд установил, что вступившим в законную силу приговором от 10 февраля 2023 года ответчики признаны виновными по факту убийства в 2005 году бизнесмена, являвшегося отцом истца.

Поэтому признано право дочери убитого на получение моральной компенсации, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края. Сумма компенсации не уточняется.

Напомним, Сергей Фургал получил 22 года колонии строгого режима по делу об организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.