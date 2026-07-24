С экс-главы Хабаровского края взыщут компенсацию морального вреда дочери убитого

Хабаровский краевой суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других лиц компенсации морального вреда в пользу дочери убитого предпринимателя.
Суд установил, что вступившим в законную силу приговором от 10 февраля 2023 года ответчики признаны виновными по факту убийства в 2005 году бизнесмена, являвшегося отцом истца.
Поэтому признано право дочери убитого на получение моральной компенсации, сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края. Сумма компенсации не уточняется.
Напомним, Сергей Фургал получил 22 года колонии строгого режима по делу об организации убийств бизнесменов в 2004—2005 годах.