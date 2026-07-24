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Киоск и беседка сгорели в Хабаровске

Причины обоих пожаров устанавливают дознаватели.

Сразу два пожара на открытых территориях произошли в Хабаровске в четверг 23 июля. В одном случае огонь охватил заброшенный киоск, в другом — беседку и деревянный забор, говорится в ежедневной сводке ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На улице Нерчинской загорелся отдельно стоящий металлический киоск, который уже не использовался. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров, пожарные полностью потушили его за 20 минут.

Ещё один вызов поступил из Рабочего городка, где загорелась поликарбонатная беседка. Огонь перекинулся на расположенный рядом деревянный забор и охватил десять квадратных метров. С возгоранием бойцы МЧС справились за полчаса.

Причины обоих пожаров устанавливают дознаватели. Пострадавших ни в одном из происшествий нет.

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