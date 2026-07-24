На Камчатке опрокинулся микроавтобус

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Автомобиль «Ниссан Элгранд» опрокинулся в ДТП на автодороге «Вилюй». Пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю.
«По предварительным данным, 24 июля 2026 года в 07:50 (23 июня в 22:50 мск — прим. ТАСС) на 15 км автодороги “Вилюй” (в районе дорожного участка № 2) водитель автомобиля “Ниссан Элгранд” отвлекся на сотовый телефон, потерял управление, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали восемь человек», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры региона, в микроавтобусе находились работники предприятия.
Жизни пассажиров ничего не угрожает, заявили в краевой прокуратуре.
«Пассажиры получили травмы, их жизни и здоровью угрозы нет. В ходе надзорных мероприятий будет оценено исполнение трудового законодательства и соблюдение требований безопасности при перевозке пассажиров. На контроль поставлены результаты установления обстоятельств происшествия, а также проверка, проводимая территориальным подразделением МВД», — сообщает прокуратура региона.
Как сообщили ТАСС в краевом Минздраве, четверым пассажирам была оказана амбулаторная помощь, один человек госпитализирован в краевую больницу в состоянии средней тяжести. Остальные пассажиры микроавтобуса от медпомощи отказались.