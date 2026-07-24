На Камчатке опрокинулся микроавтобус

«По предварительным данным, 24 июля 2026 года в 07:50 (23 июня в 22:50 мск — прим. ТАСС) на 15 км автодороги “Вилюй” (в районе дорожного участка № 2) водитель автомобиля “Ниссан Элгранд” отвлекся на сотовый телефон, потерял управление, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадали восемь человек», — говорится в сообщении.