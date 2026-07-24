В Хабаровске нашли 11 тонн нелегального мяса камчатского краба

В Хабаровске в рамках проведения следственных мероприятий обнаружили контейнер с 11 тоннами камчатского краба. Продукция в виде варено-мороженого мяса, как сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, не имела документов, подтверждающих ее законное происхождение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как считают в надзорном ведомстве, мясо краба добыли в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района края. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили на сумму в 300 млн рублей.
При этом предполагаемые злоумышленники действовали в составе группы, в отношении них расследуется уголовное дело о браконьерстве, а также руководстве и участии в преступном сообществе.
Напомним, что в Приморье осудили хабаровчанина, замешанного в организации незаконной добычи трепанга. Как выявили правоохранители, мужчина и другие участники преступной группы в 2018 году добыли более 1,9 тысячи особей в акватории особо охраняемой природной территории.