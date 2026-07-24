В Хабаровске нашли 11 тонн нелегального мяса камчатского краба

В Хабаровске в рамках проведения следственных мероприятий обнаружили контейнер с 11 тоннами камчатского краба. Продукция в виде варено-мороженого мяса, как сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, не имела документов, подтверждающих ее законное происхождение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».