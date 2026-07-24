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Утонувшего в Красноярском крае на реке Мане мужчину не могу найти почти месяц

Спасатели продолжают исследовать акваторию реки Мана.

Источник: Комсомольская правда

Утонувшего в Красноярском крае на реке Мане мужчину не могу найти до сих пор. Напомним, что ЧП произошло почти месяц назад в районе поселка Нарва (Манско-Уярский округ). 39-летний то ли рыбак, то ли турист выпал из лодки. Больше его никто не видел.

Накануне 23 июля спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вновь вышли на поиски. Они тщательно обследовали 85 километров прибрежной зоны, однако на данный момент поисковые мероприятия не дали результатов.

Есть и одна хорошая новость: спасатели вызволили из трудной ситуации две семейные пары, которые шли по Мане на лодке «Солар». Двигатель заглох, лодку стало относить к скалам, была опасность разбиться. Туристов эвакуировали и доставили на безопасный берег.