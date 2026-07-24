Утонувшего в Красноярском крае на реке Мане мужчину не могу найти почти месяц

Утонувшего в Красноярском крае на реке Мане мужчину не могу найти до сих пор. Напомним, что ЧП произошло почти месяц назад в районе поселка Нарва (Манско-Уярский округ). 39-летний то ли рыбак, то ли турист выпал из лодки. Больше его никто не видел.