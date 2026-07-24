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Опасность атаки БПЛА объявили в Санкт-Петербурге вслед за Ленинградской областью

На территории Санкт-Петербурга объявлена угроза налета беспилотников. Об этом сообщается в официальном канале экстренного оповещения петербуржцев о ЧС. Там предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

На территории Санкт-Петербурга объявлена угроза налета беспилотников. Об этом сообщается в официальном канале экстренного оповещения петербуржцев о ЧС. Там предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Около двух часов ночи такое же предупреждение получили жители Ленинградской области. Над регионом сбили 33 беспилотника, сообщал губернатор Александр Дрозденко. О каких-либо последствиях ударов власти не сообщали.

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