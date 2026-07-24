Водитель отвлекся на телефон: восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом на Камчатке

На Камчатке восемь человек получили травмы в результате аварии с микроавтобусом Nissan Elgrand на автодороге «Вилюй». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло утром 24 июля на 15-м километре трассы в районе дорожного участка № 2. По данным ведомства, водитель отвлекся на мобильный телефон, потерял управление, после чего автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся.
В результате аварии пострадали восемь человек. В прокуратуре Камчатского края уточнили, что в салоне микроавтобуса находились сотрудники одного из предприятий. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее KP.RU сообщал, что туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем в Иркутской области. Губернатор региона Игорь Кобзев уточнил, что ДТП произошло на Байкальском тракте на подъезде к Листвянке. В результате аварии на месте скончался 59-летний водитель внедорожника.